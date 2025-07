Carlo Fidanza | Nessun sostegno a Von der Leyen a scatola chiusa sul Green deal daremo battaglia

Carlo Fidanza si schiera senza mezzi termini contro Ursula von der Leyen, criticando la sua gestione del Green Deal e annunciando una dura battaglia. La prima mozione di sfiducia, discussa al Parlamento europeo di Strasburgo, ha suscitato tensioni tra i partiti italiani, lasciando intravedere un’ulteriore frattura politica e aprendo nuovi scenari nel panorama europeo. La partita è appena iniziata: quale sarà il prossimo capitolo di questa intricata vicenda?

La prima mozione di sfiducia contro Ursula von der Leyen è stata discussa e respinta al Parlamento europeo di Strasburgo. Un passaggio molto delicato, che ha visto le delegazioni italiane confrontarsi al proprio interno e ha prodotto strascichi non di poco conto. I partiti di governo si sono. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: leyen - carlo - fidanza - nessun

Povero Carlo Magno! Alla von der Leyen il premio in memoria del padre dell’Europa - Il Premio Carlo Magno, simbolo della storia e dell’unità europea, è stato recentemente assegnato a Ursula von der Leyen, scatenando polemiche tra chi ritiene che questa scelta non rifletta adeguatamente i valori dell’eredità di Carlo Magno.

Con profondo cordoglio apprendiamo della scomparsa del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, ucciso mentre svolgeva il suo dovere in provincia di Brindisi. Gli mancava pochissimo alla pensione, ma ha deciso comunque di intervenire e servire il Paese con c Vai su Facebook

Carlo Fidanza: Nessun sostegno a Von der Leyen a scatola chiusa, sul Green deal daremo battaglia; «FdI voterà sì alla commissione von der Leyen»: l'annuncio di Carlo Fidanza. Meloni: «Schlein chiarisca posizione su Fitto»; Commissione Ue, nessun accordo tra von der Leyen e i capigruppo. La maggioranza Ursula vicina alla crisi?.

Nessuna sorpresa: respinta la mozione di sfiducia contro la von der Leyen - La mozione del conservatore Piperea incassa 360 voti contrari, 175 sì e 18 astenuti. Da msn.com

Fidanza: «Il no per coerenza Ma Roma a Bruxelles non resterà isolata» - Carlo Fidanza, capodelegazione di FdI al parlamento europeo, manifesta sicurezza. corriere.it scrive