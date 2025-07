Carlo Acutis sarà santo ma è bufera | si allargano le polemiche

L’annuncio della canonizzazione di Carlo Acutis, prevista per il 7 settembre 2025, ha acceso un entusiasmo travolgente tra i fedeli, ma ha anche scatenato accese polemiche nel mondo accademico. Il teologo Andrea Grillo critica apertamente la decisione, definendola “frettolosa” e discutibile. In questo scenario di tensioni e dibattiti, si riaccende il confronto sull’uso delle procedure canoniche e sul ruolo dei giovani nella Chiesa odierna.

