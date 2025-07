Carlo Acutis sarà santo il teologo Grillo | Scelta frettolosa passi della biografia sembrano una caricatura

Il 7 settembre, Carlo Acutis sarà beatificato da Papa Francesco, un evento che ha suscitato entusiasmo e polemiche. Tra le voci più critiche, quella del teologo Andrea Grillo, che mette in discussione la scelta vaticana, sottolineando come alcuni passi della biografia sembrino più caricature che realtà. Un dibattito acceso che invita a riflettere sull’autenticità e il significato di questa consacrazione. Continua a leggere per scoprire le sue opinioni e i retroscena di questa importante decisione.

Il 7 settembre il giovane Carlo Acutis diventerà santo in una cerimonia presieduta dal Papa, ma si allargano le polemiche per la scelta vaticana. Ecco cosa ne pensa il teologo Andrea Grillo.

Carlo Acutis presto Santo: “Al suo funerale ha fatto il primo miracolo. Sin da bambino aveva visto la propria morte”. Le parole della mamma Antonia Salzano a “Verissimo” - Carlo Acutis, il giovane beatificato e prossimo santo, ha compiuto il primo miracolo durante il suo funerale.

IL GIOVANE CARLO ACUTIS E LA MALAFORMATA TEOLOGIA DEI GRANDI Alla vigilia del Corpus Domini, un attacco pubblico alla santità eucaristica Siamo alla vigilia della festa del Corpus Domini, che nella tradizione romana e nel rito antico si celebra il gi Vai su Facebook

