Carceri Fanfani | In Toscana 140 tentativi di suicidio nel 2024 La disperazione è reale

La crisi nelle carceri toscane continua a sconvolgere, con 140 tentativi di suicidio nel 2024 e 232 casi di reale disperazione. Un quadro allarmante che solleva gravi interrogativi sulla salute mentale e le condizioni di vita dei detenuti. La situazione, denunciata dal garante Giuseppe Fanfani, richiede interventi urgenti per garantire dignità e speranza in un sistema in crisi. È tempo di agire per cambiare rotta e salvare vite.

Firenze, 11 luglio 2025 – «L'anno scorso, oltre ai morti in carcere in Toscana, abbiamo avuto 140 tentativi di suicidi: si tratta di suicidi non riusciti, ammesso che le statistiche e i numeri che ci forniscano siano veri, perché secondo me sono molti di meno di quelli reali, però questa è la situazione». Lo ha affermato Giuseppe Fanfani, garante dei diritti dei detenuti per la Regione Toscana, a margine del convegno 'Carcere, inclusione sociale, comunità' oggi a Firenze. «La Toscana non è tra le peggiori - ha proseguito - perché esistono carceri in Italia con 1.000 o 2.000 persone, potete immaginare che un detenuto là dentro è solo un numero.

