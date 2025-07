Carburanti | l' andamento dei prezzi di benzina e gasolio nel 2025

Rispetto a gennaio i prezzi sono mediamente calati. Rivediamo le quotazioni di benzina e diesel da inizio anno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Carburanti: l'andamento dei prezzi di benzina e gasolio nel 2025

Carburanti, diesel ancora in salita: Nuovo rialzo del diesel sulla rete carburanti. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Q8 ha alzato di 1 centesimo il prezzo del diesel. Queste sono le medie dei prezzi prati

