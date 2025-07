Carboni Inter contatti continui con il Genoa | addio ad un passo le formula

Valentin Carboni si avvicina al grande salto: l’Inter e il Genoa sono in trattativa avanzata per il suo prestito. Dopo aver dimostrato il suo talento nel Mondiale per Club, il giovane argentino potrebbe presto cambiare aria, offrendo nuove opportunità di crescita. I contatti tra le due società sono continui e tutto lascia supporre che si stia per ufficializzare un trasferimento importante. La strada verso il suo futuro si fa più chiara, e l’attesa cresce.

L' Inter è vicina a un accordo con il Genoa per il passaggio in prestito di Valentin Carboni, giovane talento argentino che ha trascorso un periodo difficile a causa di un lungo infortunio. Come riportato da Il Secolo XIX, i contatti tra i due club sono stati costanti e ora sembra che si stia lavorando per formalizzare un prestito che possa favorire il rilancio del giocatore, consentendogli di giocare con continuità e tornare ai suoi migliori livelli. Un'opportunità per rilanciarsi dopo l'infortunio.

