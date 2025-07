Carboni Genoa il centrocampista nerazzurro sempre più vicino alla cessione in rossoblù? Gli aggiornamenti di oggi e le parole di Vieira

Il futuro di Carboni Genoa sembra sempre più in bilico, con il centrocampista nerazzurro vicino alla cessione ai rossoblù. Mentre la trattativa si intensifica, le parole di Patrick Vieira, tecnico del Genoa, evidenziano l'entusiasmo e la fiducia condivisa tra club e allenatore. La situazione si evolve rapidamente, lasciando i tifosi in attesa di scoprire quale sarà il prossimo capitolo di questa interessante vicenda di mercato.

Carboni Genoa, tutti gli aggiornamenti sulla situazione legata all'ex centrocampista del Monza: le ultime sulla trattativa. Il tecnico del Genoa, Patrick Vieira, ha accolto con soddisfazione gli elogi ricevuti dal presidente Dan Sucu, che nei giorni scorsi aveva sottolineato la fiducia riposta nel francese per guidare il nuovo corso rossoblù. Le dichiarazioni del presidente non sono passate inosservate e lo stesso Vieira ha voluto commentarle, proiettandosi con entusiasmo verso la prossima stagione. Un messaggio chiaro, che oltre a sottolineare l'unità d'intenti tra staff tecnico e dirigenza, lascia spazio anche a riflessioni in chiave mercato.

Calciomercato Genoa, Frendrup pronto a dire addio alla squadra rossoblu. Si allunga la fila per il centrocampista - Il calciomercato del Genoa entra nel vivo: Morten Frendrup, centrocampista simbolo della stagione rossoblu, potrebbe presto lasciare la squadra.

Valentín Carboni in prestito al Genoa, e l’Inter paga: più minuti in campo per il gioiello argentino, più soldi ai rossoblù ? Manca qualche piccolo dettaglio da sistemare, poi Valentín Carboni diventerà un nuovo giocatore del Genoa. L’accordo con l’Inter è r Vai su Facebook

Genoa, il rinvio della gara con il Milan sorride a Sturaro; Genoa in vantaggio sulla Samp per un centrocampista; Juve e Genoa, c'è anche Mandragora nella trattativa per Rincon.