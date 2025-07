Carabinieri fermano un' auto sospetta trovato un vero bazar della droga

Nelle strade di Catania, l’attenzione dei Carabinieri si è rivelata decisiva: un'auto sospetta ha portato a scoperte sorprendenti, trasformando il loro intervento in un vero e proprio bazar della droga. Alle ore 17:00, nel cuore del capoluogo etneo, è stato arrestato un 35enne catanese con precedenti, trovato in possesso di un’ingente quantità di sostanze stupefacenti pronta per lo spaccio. In particolare...

I carabinieri del comando provinciale di Catania, nel tardo pomeriggio, intorno alle ore 17:00, durante un servizio di perlustrazione nel capoluogo etneo, hanno arrestato un uomo di 35 anni, catanese, con precedenti penali, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. In particolare. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: carabinieri - fermano - auto - sospetta

Carabinieri fermano Rave 45 denunce - I carabinieri hanno posto fine a un rave party non autorizzato a Fontanella Grazioli, nel comune di Casalromano, denunciando 45 partecipanti, tra cui tre minorenni, per invasione di terreni ed edifici.

Sembra che il militare insieme ad alcuni colleghi avesse intercettato un'auto sospetta: ne sarebbe nato un inseguimento e poi il conflitto a fuoco https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/brindisi/1747253/carabiniere-muore-sparato-a-colpi-di-arma-da-fuo Vai su Facebook

Carabinieri fermano un'auto sospetta, trovato un vero bazar della droga; Carabinieri fermano auto sospetta, nell’abitacolo un vero bazar della droga: arrestato; Isernia, auto sospetta nel centro storico: i carabinieri fermano due stranieri.

Carabinieri fermano auto sospetta, nell’abitacolo un vero bazar della droga: arrestato - All’interno di uno zaino poggiato sul tappetino lato passeggero, una quantità consistente di sostanze stupefacenti ... Da grandangoloagrigento.it

Finti carabinieri truffano un’anziana a Pesaro, quelli veri li arrestano: sono due ventenni napoletani - Due ventenni della provincia di Napoli, sono stati arrestati dai carabinieri di Castel di Sangro, con l’accusa di truffa nei confronti di un’anziana, residente a ... Scrive msn.com