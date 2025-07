Capsule Nespresso | il riciclo a domicilio debutta a Milano Si stima la raccolta di 80 tonnellate tra involucri di alluminio e caffè esausto

A Milano, il riciclo delle capsule Nespresso si trasforma in realtà: da settembre, un innovativo servizio a domicilio renderà più facile e sostenibile smaltire gli involucri di alluminio e il caffè esausto. Un passo avanti per l’ambiente e per i consumatori, che potranno contribuire alla riduzione dei rifiuti senza uscire di casa. Con un'aspettativa di raccolta di 80 tonnellate, il futuro del riciclo è già qui, pronto a cambiare le regole del gioco.

Milano, 11 luglio 2025. - A Milano, da settembre, riciclare le capsule del caffè in alluminio sarà più semplice e comodo. Grazie a un accordo tra Comune, Amsa, Nespresso Italiana e Cial (Consorzio nazionale imballaggi alluminio), partirà infatti il primo servizio in Italia di raccolta a domicilio dedicato a questo tipo di rifiuto. Corriere a domicilio ma a zero emissioni. Niente più viaggi alle riciclerie o alle boutique: al momento dell' ordine sul sito di Nespresso, sarà sufficiente selezionare l' opzione 'Riconsegna e ricicla' e un corriere - a zero emissioni - passerà direttamente a casa per il ritiro, senza costi aggiuntivi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Capsule Nespresso: il riciclo a domicilio debutta a Milano. Si stima la raccolta di 80 tonnellate tra involucri di alluminio e caffè esausto

