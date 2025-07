Capsule esauste di caffè in alluminio a Milano accordo per servizio di raccolta a domicilio

Milano si fa sempre più sostenibile con il nuovo progetto di raccolta a domicilio delle capsule di caffè esauste in alluminio. Un'iniziativa innovativa, approvata dalla Giunta, che vede la collaborazione tra Comune, Amsa, Nespresso Italiana e Cial, per ridurre l’impatto ambientale e promuovere un ciclo virtuoso del riciclo. Scopri come questa iniziativa rivoluzionaria possa cambiare il modo di pensare ai nostri rifiuti quotidiani.

(Adnkronos) – Servizio di raccolta a domicilio anche per le capsule esauste di caffè in alluminio: la Giunta di Palazzo Marino ha approvato le linee di indirizzo per un accordo di programma tra il Comune, Amsa, Nespresso Italiana e il Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio (Cial) per l’avvio del primo progetto sperimentale del servizio, grazie a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

