Capri Boris Johnson scatenato | canta e balla in un locale notturno

Capri, 11 lug. – Un Borri Johnson inaspettato si scatena tra risate e note vibranti: l’ex premier britannico, in vacanza sull’isola con la famiglia, ha deciso di divertirsi oltre ogni aspettativa. Tra un drink in Piazzetta e un tuffo nella movida notturna, si è lasciato coinvolgere dalla musica dal vivo di Anema e Core, dimostrando che anche i leader più formali sanno lasciarsi andare quando l’atmosfera è contagiosa. La sua serata inaspettata ha catturato l’attenzione di tutti.

Capri, 11 lug. (askanews) - Serata scatenata a Capri per l'ex premier britannico Boris Johnson. In vacanza in Italia, con la moglie Carrie e la famiglia, ieri sera si è prima fermato a bere un drink seduto in uno dei tavolini della Piazzetta, poi a notte fonda ha fatto la sua apparizione in uno dei locali notturni più famosi, la taverna Anema e Core. Qui è sceso in pista e si è lasciato trascinare dalle melodie della musica dal vivo, mettendosi a ballare e a sorpresa prendendo lui il microfono per cantare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Capri, Boris Johnson scatenato: canta e balla in un locale notturno

