Capozucca | ADL? Un esempio per tutti

Stefano Capozucca, direttore sportivo di 1 Football Club, ci offre un esempio illuminante delle sfide e delle opportunità del calcio moderno. La sua riflessione sulla trasferimento di Retegui in Arabia sottolinea come le economie emergenti attraggano sempre più talenti italiani, aprendo nuove prospettive e anche interrogativi sulla natura stessa del calcio europeo. Un caso che incarna il cambiamento e il futuro dello sport più amato.

A “1 Football Club”, su 1 Station Radio, è intervenuto Stefano Capozucca, direttore sportivo. Queste le sue parole: Direttore, Retegui in Arabia è una notizia che sembra figlia dei tempi moderni: l’Arabia ha grandi possibilità economiche, ma fa comunque impressione vedere il capocannoniere della Serie A e titolare della Nazionale italiana lasciare il calcio italiano.. “Beh, sicuramente sì. Come spesso accade, l’Atalanta ha fatto l’ennesima ottima operazione. Però ti dico: mi lascia un po’ perplesso, perché è vero che, a livello finanziario, il giocatore va a guadagnare molto. Ma parliamo di un ragazzo ancora in crescita, che qui da noi avrebbe potuto fare qualcosa in più, giocare con continuità a ben altri livelli. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com