Capello sul mercato Juve | David perfetto sulla carta La cosa peggiore per Vlahovic sarebbe…

Capello sul mercato Juve: «David perfetto… sulla carta. Vlahovic resta? Sarebbe la cosa peggiore». Le parole dell’ex tecnico risuonano come un campanello d’allarme, sottolineando le sfide e le scelte delicate che attendono i bianconeri. Quando l’esperto allenatore si esprime sulla squadra, il mondo del calcio ascolta attentamente, consapevole che dietro ogni commento ci sono anni di esperienza e passione. Ma cosa succederà davvero?

Capello sul mercato Juve: «David perfetto. sulla carta. Vlahovic resta? Sarebbe la cosa peggiore». Le parole dell’ex tecnico Una voce che pesa, un giudizio che non è mai banale. Quando Fabio Capello parla della Juventus, lo fa con la doppia autorità di chi quella maglia l’ha vestita con successo da giocatore e l’ha portata a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Capello sul mercato Juve: «David perfetto sulla carta. La cosa peggiore per Vlahovic sarebbe…»

In questa notizia si parla di: capello - mercato - juve - david

Calendario Juve, Capello lo commenta così: «Tudor può arrivare sull’onda del Mondiale per Club e partire forte ma non è un inizio in discesa. Sul mercato…» - Il calendario della Juventus per la stagione 2025/26 si presenta come una sfida avvincente e ricca di insidie, con Fabio Capello che non lesina commenti sulla partenza di Tudor e le prospettive future dei bianconeri.

La Juventus piazza il primo colpo di mercato: Jonathan David vestirà bianconero. Vai su Facebook

Capello: David può fare la differenza. Vlahovic? Se restasse sarebbe la cosa peggiore...; Capello: Juve, tieniti stretto Yildiz. E Chiellini trovi sul mercato... un altro Chiellini; Capello: La Juventus deve pregare San Gasperini per la Champions... Kalulu? Partita rovinata, ha combinato una stupidaggine.

Capello sul mercato Juve: «David perfetto sulla carta. La cosa peggiore per Vlahovic sarebbe…» - analizza con la sua consueta lucidità la nuova Juventus che sta nascendo sotto la guida di Igor Tudor. Riporta calcionews24.com

Capello avvisa la Juve: «Mi aspetto un atteggiamento differente. Huijsen? C’è un aspetto che più degli altri che mi ha stupito» - Di seguito le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport in vista dell’ottavo di finale Fabio Capello è intervenuto alla Gazzetta del ... Scrive juventusnews24.com