Capello scarica la patata bollente a Tudor | Adesso è lui che dovrà incidere! Poi si esprime su questi tre big | la posizione su questo calciatore è netta!

Da sempre simbolo di autorevolezza, Fabio Capello non ha esitato a mettere in guardia Tudor: la Juventus dovrà affidarsi prima di tutto alla sua leadership e a un fattore fondamentale, imprescindibile per il suo successo. La voce di Capello pesa come un macigno e i suoi giudizi sono sempre da prendere sul serio. Ora, con questa posta in gioco, la palla passa a Tudor, che dovrà dimostrare di saper gestire questa pressione e questi tre big.

Capello avvisa Tudor: la sua Juventus dovrà dipendere dal suo manico e soprattutto da un fattore a cui i bianconeri sono da sempre attenti. Una voce che pesa, un giudizio che non è mai banale. Quando Fabio Capello parla della Juventus, lo fa con la doppia autorità di chi quella maglia l'ha vestita con successo da giocatore e l'ha portata a vincere da allenatore. " Don Fabio ", oggi acuto opinionista per La Gazzetta dello Sport, analizza con la sua consueta lucidità la nuova Juventus che sta nascendo sotto la guida di Igor Tudor. In questa lunga intervista, Capello seziona le prime mosse di mercato, dall'arrivo di Jonathan David al "nodo" Vlahovi?, e individua in Kenan Yildiz la certezza da cui ripartire.

