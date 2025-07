Capello non ha dubbi sulla Juve | Tudor ora deve incidere David? Sulla carta è il rinforzo perfetto su Vlahovic voglio dire questo

Fabio Capello non ha dubbi sulla Juve: ora è il momento di Tudor di fare la differenza, mentre David si conferma il rinforzo ideale per rafforzare l’attacco di Vlahovic. La sfida è aperta e l’entusiasmo cresce: la Juventus si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi, puntando tutto sulla strategia e sui talenti che possono fare la differenza. La stagione è ancora tutta da scrivere, e il futuro promette grandi emozioni...

Capello non ha dubbi sulla Juve: «Tudor ora deve incidere. David? Sulla carta è il rinforzo perfetto». Le sue dichiarazioni sulla Gazzetta dello Sport. Fabio Capello è intervenuto alla Gazzetta dello Sport per parlare di Juventus e di calciomercato. Le sue dichiarazioni. IL NUOVO CORSO DI TUDOR – « Da quel che vedo, tutte le squadre sono ancora un cantiere aperto ma se parliamo di Juve ora è Tudor che dovrà incidere. È subentrato nella parte finale dello scorso campionato ma ha guidato la Juve alla Champions League nelle ultime nove partite di Serie A, ha giocato il Mondiale per club e inevitabilmente ha capito tante cose: lui sa esattamente cosa vuole e cosa gli serve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com