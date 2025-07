Caos treni per colpa del chiodo l’Autorità Trasporti stronca Rfi | Misure inadeguate e allarmi inidonei

Il caos sui treni scatenato dal misterioso chiodo rivela ben altro: una serie di gravi mancanze da parte di RFI, tra misure inadeguate, allarmi inappropriati e verifiche saltate. L’incidente del 2 ottobre 2024 non è stato solo un imprevisto, ma il sintomo di un sistema fragile, dove la prevenzione e la risposta tempestiva sono state impreparate. È ora di chiedere spiegazioni e cambiamenti concreti.

Il chiodo non era soltanto un chiodo. Fu colpa soprattutto della “inadeguatezza” delle “misure adottate” per prevenire una crisi del genere, della mancanza di “allarmi idonei” ad allertare il personale” nonché della “omessa effettuazione di idonee verifiche della corretta funzionalità degli impianti” e della “inosservanza dei provvedimenti emanati” dalla stessa Rete ferroviaria italiana. L’incidente che il 2 ottobre 2024 paralizzò i treni in mezza Italia provocando cancellazioni, ritardi e deviazioni di 1.165 treni, oltre la metà dei quali vennero soppressi, ha una spiegazione molto meno semplicista e superficiale di quella fornita dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini davanti al Parlamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caos treni per “colpa del chiodo”, l’Autorità Trasporti stronca Rfi: “Misure inadeguate e allarmi inidonei”

Caos treni per il "chiodo" a Roma Termini, Rfi rischia pesanti sanzioni: "Molteplici carenze nella gestione della vicenda" - Il 2 ottobre, il caos sui treni di Roma Termini rischia di far tremare le fondamenta di Rete Ferroviaria Italiana (RFI).

