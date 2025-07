Caos treni causato da un chiodo a Termini | l’Autorità dei Trasporti avvia procedimento su Rfi

Il recente caos dei treni a Termini, scatenato da un semplice chiodo, evidenzia le gravi responsabilità di RFI nella manutenzione delle infrastrutture. L'Autorità dei Trasporti ha deciso di avviare un procedimento ufficiale, puntando il dito su mancati interventi e misure di sicurezza insufficienti. La questione potrebbe costare all’azienda fino a 2 milioni di euro in sanzioni, sollevando domande sulla gestione e l’affidabilità del nostro sistema ferroviario.

Secondo l'Autorità, "Rfi non ha posto in essere misure idonee a garantire l'esercizio e la manutenzione dell'infrastruttura in maniera da assicurarne l'accessibilità e la funzionalità". A fronte di questa ipotesi è stato quindi deciso di dare inizio a questo procedimento, che potrebbe portare all'azienda una sanzione da 2 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it