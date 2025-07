caos nella famiglia reale di danimarca torna la regina margherita

Nel cuore della Danimarca, una tempesta di cambiamenti scuote la famiglia reale: il regno si trova in subbuglio tra decisioni controverse e colpi di scena. Con il ritorno temporaneo della Regina Margherita, che aveva abdicato a gennaio 2024, si riaccendono le luci su un trono storico e ricco di tradizioni. Ma cosa ha scatenato questa rivoluzione interna? Scopriamolo insieme, tra passato e presente, nel tentativo di capire cosa riserva il futuro della monarchia danese.

La royal family di Danimarca nel caos. Le ultime mosse del sovrano Federico e di suo figlio Cristiano non sono particolarmente piaciute ai sudditi. E sul trono è tornata momentaneamente la Regina Margherita, che aveva abdicato a gennaio 2024, ponendo così fine a uno dei regni più longevi in Europa. Ma andiamo con ordine. Danimarca, Re Federico in ferie: torna la Regina Margherita. Re Federico e Mary di Danimarca hanno deciso di prendersi qualche giorno di ferie dai loro impegni istituzionali. Lui è volato a Londra per assistere al torneo di tennis di Wimbledon senza la moglie e alimentando così le voci circa una presunta crisi che ormai andrebbe avanti da più di un anno. 🔗 Leggi su Dilei.it