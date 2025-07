Caos al Tribunale | rilasciati i disoccupati fermati dopo gli scontri

Caos al tribunale: dopo gli scontri con le forze dell'ordine, Mimì e Angelo, i due manifestanti fermati, sono stati rilasciati e denunciati a piede libero, senza alcun arresto. La decisione del giudice ha suscitato reazioni contrastanti tra chi chiede giustizia e chi denuncia un’escalation di tensione. Mentre si attendono sviluppi, resta forte il dubbio sulle modalità di gestione delle proteste e sulla risposta del sistema giudiziario.

Denunciati a piede libero, ma nessun arresto. È questa la decisione del giudice per Mimì e Angelo, i due manifestanti che nella giornata di ieri erano stati fermati in seguito agli scontri con le forze dell'ordine. Scontri esplosi durante la protesta dei disoccupati per il blocco della.