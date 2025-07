Cantanti sfidano politici? Scopri cosa succede all’Aquila martedì 15 luglio

L'Aquila si prepara a vivere una serata indimenticabile di solidarietà, musica e spettacolo con la 34ª edizione della Partita del Cuore. Cantanti sfideranno i politici in una partita carica di emozioni, testimonianze e momenti live, il tutto per sostenere il “Progetto Accoglienza”. Un evento unico che unisce sport, musica e beneficenza, coinvolgendo il pubblico in un grande gesto di solidarietà. Scopri cosa succederà martedì 15 luglio…

L'Aquila - Evento di solidarietà, spettacolo e raccolta fondi per il "Progetto Accoglienza": l'Aquila ospita la Partita del Cuore con ospiti musicali, cronaca, testimonianze e show live. La Partita del Cuore, giunta alla sua 34ª edizione, ritorna martedì 15 luglio in diretta Rai1 dalle 21:30 e in simulcast su Radio2 e RaiNews.it, con interviste, backstage e interazione social. L'incontro benefico vedrà la sfida tra la Nazionale Cantanti e la Nazionale Politici, in uno stadio "Gran Sasso d'Italia Italo Acconcia" completamente sold out. Condotta da Eleonora Daniele, torna l'atteso evento calcistico-charity, promosso con il patrocinio del Senato, della Camera e del Comune dell'Aquila, Capitale Italiana della Cultura 2026.

Siamo onorati di esibirci martedì 15 luglio allo Stadio Gran Sasso d'Italia L'Aquila in occasione della PARTITA DEL CUORE 2025 Nazionale Cantanti vs Nazionale Politici. I MusicAbili Scenderanno in campo con il loro talento artistico a dimostrazione Vai su Facebook

