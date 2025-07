Canoa slalom mondiali Under 23 Juniores | Martino Barzon chiude quinto nella C1 Under 23 Maschile

A Foix, in Francia, l’Italia si distingue nel mondo della canoa slalom Under 23 e Juniores: tra emozioni e sfide, Martino Barzon si ferma al quinto posto nella C1 Under 23 maschile, mentre Elena Micozzi conclude nona nella finale femminile. Nonostante l’assenza di medaglie, questi risultati testimoniano il talento e la determinazione dei giovani atleti italiani pronti a conquistare il futuro. Si aggiudica...

Nella giornata dedicata alle semifinali e finali della canadese delle varie categorie l'Italia non riesce a conquistare una medaglia ai mondiali di canoa slalom Under 23Juniores in corso di svolgimento a Foix in Francia. Martino Barzon ottiene il miglior piazzamento con il quinto posto nella C1 Under 23 maschile. Elena Micozzi conclude in nona posizione la sua prova nella finale della C1 femminile Under 23 con il tempo di 107.80. Si aggiudica il titolo iridato la statunitense Evy Leibfarth che conclude il percorso netto in 100.45, secondo tempo e medaglia d'argento per la slovacca Zuzana Pankova, 100.

