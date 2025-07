Candidare Francesca Albanese al Nobel | boom di firme alle petizioni dopo le sanzioni Usa alla relatrice Onu

L’onda di solidarietà cresce in rete: migliaia di persone si sono unite per candidare Francesca Albanese al Premio Nobel per la Pace, protestando contro le recenti sanzioni statunitensi alla relatrice ONU sui territori palestinesi occupati. Con oltre 50mila firme raccolte tra due petizioni su Change.org, questa mobilitazione dimostra quanto il suo impegno abbia toccato i cuori e acceso una voce collettiva a favore della giustizia e della pace nel mondo.

Candidare Francesca Albanese al Premio Nobel per la Pace. E’ il senso della mobilitazione online nata dopo le sanzioni annunciate dagli Stati Uniti nei confronti della relatrice speciale dell’Onu nei territori palestinesi occupati. Due petizioni sono nate in queste ore su Change.org e insieme hanno messo insieme oltre 50mila firme. Il primo appello – che ha toccato quota 33mila adesioni – è stato lanciato dal content creator Giuseppe Salamone e si rivolge alle più alte cariche dello Stato per un sostegno concreto alla funzionaria specializzata in diritto internazionale e diritti umani alla giurista italiana: “L’Italia non sta a guardare e ha l’obbligo morale di rispondere a chi tenta di mettere a tacere una voce coraggiosa – si legge tra l’altro nel testo della raccolta firme – Riconoscere il suo impegno e la sua lotta per la giustizia è un passo fondamentale per sostenere i valori umanitari”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it