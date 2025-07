Cancellazione graduatorie | tempistica e possibilità di nuova immissione in ruolo prima del depennamento

Se sei un docente neoassunto e ti chiedi se è possibile ricevere una nuova proposta di nomina prima del depennamento dalle graduatorie, la risposta dipende da specifiche tempistiche e procedure amministrative. Scopri come gestire al meglio questa fase delicata, le possibilità di immissione in ruolo e i tempi per evitare l’esclusione definitiva. Continua a leggere per conoscere tutti i dettagli e tutelare il tuo percorso professionale nel mondo della scuola.

Il docente neoassunto in ruolo è cancellato da GM, GaE e GI di inclusione, dopo il superamento dell'anno di prova e la conferma in ruolo. Nel frattempo si può ricevere una nuova proposta di nomina? L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: ruolo - cancellazione - graduatorie - tempistica

Cobie Smulders rompe il silenzio dopo la cancellazione della sua sitcom con un ruolo in un show Netflix - Cobie Smulders rompe il silenzio dopo la cancellazione della sua sitcom e annuncia con entusiasmo il suo nuovo ruolo in The Lincoln Lawyer su Netflix.

Cancellazione graduatorie: tempistica e possibilità di nuova immissione in ruolo prima del depennamento; Cancellazione graduatorie neoassunti: da quali e secondo quale tempistica. Assunti GPS; Cancellazione dalle graduatorie dei docenti assunti a tempo indeterminato o che abbiano rinunciato all'assunzione.

Cancellazione graduatorie neoassunti: da quali e secondo quale tempistica. Assunti GPS - Il docente neoassunto in ruolo è cancellato dalle graduatorie di assunzione dopo la conferma in ruolo ottenuta a seguito del superamento dell'anno di prova. Si legge su orizzontescuola.it

Cancellazione dalle graduatorie per i neoassunti: facciamo chiarezza - Scopri tutto sui neoassunti: cancellazione dalle graduatorie dopo l’anno di prova secondo la normativa vigente. Lo riporta informazionescuola.it