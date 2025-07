Can Yaman parla di Alessandro Preziosi | ' ' Subito in sintonia' '

Can Yaman, tra emozioni e ringraziamenti, svela i retroscena della sfida di Sandokan e il rapporto speciale con Alessandro Preziosi, nato sul set e consolidato nel tempo. Un sincero tributo alla passione e alla collaborazione che uniscono attori e fan in un’unica grande famiglia. La loro amicizia, spontanea e duratura, testimonia come il lavoro condiviso possa trasformarsi in qualcosa di molto più profondo, creando un legame autentico e duraturo.

Can Yaman racconta la sfida di Sandokan, ringrazia le sue fan e poi parla del rapporto d'amicizia nato sul set con Alessandro Preziosi.

«Siamo entrati subito in sintonia. Alessandro mi ha dato ottimi consigli. Sapevamo che ogni scena ci faceva crescere come attori, e questo ci ha permesso di divertirci ancora di più». #CanYaman e #AlessandroPreziosi hanno instaurato un forte legame sul set

#Sandokan approda a Riccione! Il 24/6 saremo all'Italian Global Series Festival 2025 con Can Yaman, Alanah Bloor, Alessandro Preziosi e altri protagonisti per raccontare in anteprima la nuova serie-evento internazionale.

