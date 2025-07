Campo Coni in ristrutturazione l' appello dei giovani atleti e le loro famiglie

invocano con urgenza azioni concrete e trasparenza per rilanciare il sogno di una generazione. La loro voce si leva forte, chiedendo che il Campo Coni in ristrutturazione torni presto a essere un punto di riferimento per l’atletica reggina, garantendo un futuro all’altezza delle aspettative e delle speranze di chi crede nello sport come motore di crescita e aggregazione.

Il mondo dell'atletica leggera reggina chiede certezze e soprattutto chiarezza per il futuro. Avevamo parlato ieri di quello che appare come uno stallo del cantiere del campo scuola Coni e oggi l'amarezza per la situazione è stata espressa da un gruppo di giovani sportivi e i loro genitori

