Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile, ha sottolineato l’impegno costante nel garantire sicurezza e resilienza nei Campi Flegrei, affermando che “non ci stiamo risparmiando”. Con infrastrutture esistenti e un’attenzione crescente alle criticità, l’obiettivo è consolidare e potenziare le misure di prevenzione. Un passo importante in vista di un futuro più sicuro e preparato per questa zona vulcanica unica al mondo.

Il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, a margine dell’assemblea dell’Unione Industriali di Napoli, sulla situazione nei Campi Flegrei: “Le infrastrutture già ci sono, dobbiamo soltanto consolidarle”. “Mi pare che sui Campi Flegrei non ci stiamo risparmiando, con tutti i problemi e limiti che il contesto normativo impone”. Lo ha detto il ministro per . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Campi Flegrei, Musumeci: “Non ci stiamo risparmiando”

