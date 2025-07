Campagna abbonamenti Inter 25 26 | tutte le info e le novità

L'attesa è finita: la campagna abbonamenti Inter 25/26 è finalmente ufficiale, ripartendo con entusiasmo e nuove formule pensate per ogni tifoso. Con il claim “Come la prima volta. Ancora una volta.”, si celebra la passione senza età e l’emozione di vivere San Siro stagione dopo stagione. Scopri le novità di quest’anno e scegli la formula più adatta a te, perché il vero cuore nerazzurro non si ferma mai.

Lanciata ufficialmente la campagna abbonamenti Inter 2526, puntando tutto su fedeltà, passione e coinvolgimento dei tifosi. Il claim scelto, “Come la prima volta. Ancora una volta.”, vuole celebrare l’emozione di vivere San Siro partita dopo partita. La grande novità di quest’anno è l’introduzione di tre formule di abbonamento: Base, Plus e Full, pensate per garantire flessibilità e soddisfare le diverse esigenze della tifoseria nerazzurra. Campagna abbonamenti Inter 2526: le formule. Base: 19 gare, a partire da 299€. Plus: 19 gare, a partire da 340€. Full: 24 gare (inclusi Serie A, UCL League Phase e ottavi di Coppa Italia), a partire da 399€. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it