Camogli al Parlamento europeo | presentati progetti locali e richieste di finanziamento

Camogli al Parlamento Europeo: un’occasione unica per presentare progetti locali e ottenere importanti finanziamenti. La visita istituzionale di Lorenzo Ghisoli, Emanuela Caneva e Paolo mira a rafforzare i legami con le istituzioni europee, portando all’attenzione iniziative strategiche per la comunità. Un momento cruciale per valorizzare le eccellenze di Camogli e favorire lo sviluppo sostenibile del territorio. Continua a leggere per scoprire come questa missione possa fare la differenza.

Una visita istituzionale con obiettivi ben chiari: rafforzare i legami con le istituzioni europee e portare l’attenzione su progetti locali da finanziare. Il vicesindaco di Camogli, Lorenzo Ghisoli, l’assessora ai progetti europei, Emanuela Caneva, e il presidente del consiglio comunale, Paolo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: progetti - camogli - locali - parlamento

Camogli al Parlamento europeo: presentati progetti locali e richieste di finanziamento https://ift.tt/N7TCWJ2 https://ift.tt/K7nIS3H Vai su X

I SINDACI DEL CANAVESE AL PARLAMENTO EUROPEO Il Sindaco Martino Zucco China' ospite a Strasburgo insieme a tanti amministratori, sindaci, autorità religiose, militari e rappresentanti del nostro territorio. Grazie all'Assessore rivarolese alle relazioni Vai su Facebook

Camogli al Parlamento europeo: presentati progetti locali e richieste di finanziamento.

Ali-Autonomie locali apre nuovo desk al Parlamento Ue - Autonomie Locali Italiane presso il Parlamento Europeo, per supportare e rappresentare i suoi aderenti attraverso il monitoraggio, nella comprensione ... ansa.it scrive

Dai cimiteri ai musei locali quei 150mila piccoli progetti che il ... - Pnrr, dai cimiteri ai musei locali quei 150mila piccoli progetti che il governo giudica inutili di Giuseppe Colombo La premier Giorgia Meloni e il ministro Raffaele Fitto (agf) ... Lo riporta repubblica.it