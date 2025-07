Calvi Risorta Santillo M5S | Accolta raccomandazione per tutela e recupero sito di Cales

Una vittoria importante per la tutela del patrimonio culturale italiano: la Camera dei Deputati ha accolto la proposta di Agostino Santillo, vicepresidente della Commissione Ambiente, che invita il Governo a intervenire per il recupero e la valorizzazione del sito archeologico di Cales, nel cuore di Calvi Risorta. È un passo decisivo per promuovere turismo e cultura, preservando la nostra storia per le future generazioni. La sfida ora è passare dalle parole ai fatti.

Tempo di lettura: 2 minuti "La Camera dei Deputati ha accolto la mia proposta che raccomanda al Governo di adottare tutte le iniziative necessarie per la tutela, il recupero e il rilancio turistico e culturale del sito archeologico dell'antica Cales, situato nel territorio di Calvi Risorta e dei comuni limitrofi" – lo ha dichiarato Agostino Santillo, parlamentare del Movimento 5 Stelle e vice presidente della Commissione Ambiente alla Camera. "L'ordine del giorno impegna il Governo a promuovere accordi di collaborazione con le amministrazioni territoriali competenti e protocolli di intesa tra il Ministero della Cultura, l'ANAS e i soggetti gestori della tratta autostradale per sviluppare un piano di valorizzazione e conservazione in sinergia con gli interventi di manutenzione delle infrastrutture viarie.

