California lacrimogeni contro protesta per blitz anti immigrati

In California, le recenti operazioni delle forze dell’ordine hanno scosso l’opinione pubblica: lacrimogeni e tensioni sono esplosi durante i blitz anti-immigrati nelle aziende agricole di Carpinteria e Camarillo. La violenta retata, condotta da ICE, CBP e Guardia Nazionale, ha sollevato interrogativi sulla gestione delle politiche migratorie e sui diritti dei lavoratori. Quanto influenzerà questo episodio il dibattito pubblico?

Agenti federali dell' Immigration and Customs Enforcement (Ice), della Customs and Border Protection (Cbp) e truppe della Guardia nazionale hanno condotto una violenta retata in due aziende agricole della California, a circa 100 chilometri a nord-est di Los Angeles. I blitz sono avvenuti a Carpinteria, nella contea di Santa Barbara, e a Camarillo, nella contea di Ventura, in due sedi gestite dalla Glass House Farms, produttrice di cannabis, pomodori e cetrioli. Veicoli militari e agenti in assetto antisommossa hanno fatto irruzione nelle strutture. Il Dipartimento della sicurezza interna (Dhs), che coordina Ice e Cbp, non ha confermato il numero degli arresti tra i lavoratori stagionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - California, lacrimogeni contro protesta per blitz anti immigrati

In questa notizia si parla di: california - blitz - lacrimogeni - protesta

