Calhanoglu resta l’Inter sacrifica un altro big a centrocampo | trattativa in stato avanzato ci siamo

Calhanoglu resta all’Inter, ma il club è disposto a sacrificare un altro big del centrocampo. La trattativa con il Galatasaray è ufficialmente saltata, accendendo tensioni e reazioni forti, come quelle di Lautaro Martinez e Marotta. Una vera e propria telenovela che tiene con il fiato sospeso i tifosi nerazzurri, lasciando intuire che il futuro del centrocampo interista potrebbe riservare sorprendenti sviluppi. È davvero finita o questa storia ha ancora qualche colpo di scena?

La trattativa tra Calhanoglu e il Galatasaray è ufficialmente saltata, ed ora l’Inter è pronta a sacrificare un altro big del centrocampo Le parole durissime di Lautaro Martinez, la conferma di Marotta del “destinatario” del messaggio del capitano, e il conseguente comunicato stampa pubblicato dallo stesso Calhanoglu sui suoi social. Una telenovela “turca” in pieno stile, che sembrava non potesse avere altro finale se non quello della separazione tra l’ex Milan e l’Inter. (SerieANews – LaPresse) Le strade del calciomercato però sono infinite, e contro ogni probabilità è arrivato lo stop alle trattative tra il Galatasaray e l’Inter: l’offerta definitiva è stata ritenuta troppo bassa, addirittura “offensiva” per l’Inter, che ha interrotto qualsiasi comunicazione con il club turco. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Calhanoglu resta, l’Inter sacrifica un altro big a centrocampo: trattativa in stato avanzato, ci siamo

