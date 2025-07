Calhanoglu permanenza all’Inter seria possibilità! I segnali – SM

Hakan Calhanoglu potrebbe davvero restare all’Inter, una possibilità che sta diventando sempre più concreta grazie ai segnali positivi emergenti. Con 31 anni, il centrocampista turco sta vivendo un momento cruciale nel mercato, e le ultime indiscrezioni da Sport Mediaset alimentano l’ottimismo. Dopo settimane di incertezze, le sue dichiarazioni e le strategie della società sembrano indicare un’opportunità reale per proseguire insieme. La sua permanenza potrebbe segnare un nuovo capitolo per i nerazzurri, rafforzando il centrocampo e la squadra in vista della prossima stagione.

LE ULTIME – Hakan Calhanoglu è il tema più caldo in queste ore per l' Inter. Per lo meno fino a pochi giorni fa lo era a causa delle parole di Lautaro Martinez e Giuseppe Marotta. La replica del turco non si era fatta mancare e aveva incendiato l'ambiente intorno al futuro del centrocampista. Tutti erano sicuri dell'addio verso il Galatasaray, anche il giocatore pareva spingere per la soluzione. Il club turco non ha fatto però i passi utili per convincere l'Inter, anzi tutto il contrario.

Per il trasferimento di #Calhanoglu in Turchia è necessario che il #Galatasaray inizi a muovere in maniera seria le sue pedine. In particolare quella denominata “investimento economico”. Altrimenti l'ipotesi di una permanenza all'#Inter è molto concreta. Vai su X

Video-editoriale del 10.7.2025 Ad oggi il #Galatasaray non ha i soldi richiesti dall'#Inter per #Calhanoglu ma è prematuro chiuderla qui arrovellandosi su come ricomporre la situazione in caso di sua permanenza. Intanto al #MondialeperClub davanti al #PSG Vai su Facebook

