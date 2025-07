Calhanoglu Inter Sport Mediaset la rivelazione | contatti con la società si sta convincendo a rimanere! Su Thuram…

Con l’approssimarsi del ritiro di Appiano Gentile, l’Inter si avvicina alla nuova stagione con rinnovata fiducia. Calhanoglu, protagonista di Sport Mediaset, rivela i contatti con la società: il centrocampista si sta convincendo a restare, rafforzando il progetto nerazzurro. Mentre si discutono le strategie per Thuram e gli altri big in uscita, il club sembra aver ritrovato la serenità necessaria per affrontare la sfida. La prossima settimana sarà cruciale per definire il futuro dell’Inter…

Calhanoglu Inter (Sport Mediaset), la rivelazione: contatti con la società, si sta convincendo a rimanere! Su Thuram e gli altri big in uscita.. Con l’avvicinarsi del raduno di Appiano Gentile, fissato per il 26 luglio, l’ Inter sembra aver ritrovato la serenità, come testimoniato anche dai recenti scambi sui social tra Lautaro Martinez e Marcus Thuram. I due giocatori, che sono destinati a essere protagonisti nella nuova stagione, hanno dato segnali di coesione e tranquillità all’interno dello spogliatoio. Nonostante le voci di mercato che avevano messo in discussione la permanenza di alcuni big, Sport Mediaset assicura che il blocco della squadra è confermato, con tutti i giocatori di punta destinati a rimanere. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu Inter (Sport Mediaset), la rivelazione: contatti con la società, si sta convincendo a rimanere! Su Thuram…

In questa notizia si parla di: inter - sport - mediaset - rivelazione

La magia della finale di Champions Psg-Inter raccontata da Sky Sport minuto per minuto - La finale di Champions League PSG-Inter si avvicina e Sky Sport è pronta a catturare ogni attimo di questa grande sfida.

? Ecco cosa ha detto ? bit.ly/43Kksw3 #SportMediaset Vai su Facebook

Inter, primo sorriso per Chivu: Ci abbiamo creduto fino in fondo; La rivelazione Udinese; Panucci: Calhanoglu via a poco? Mancanza di rispetto verso l'Inter.

Inter, la rivelazione di Zalewski: «Arrivato ad Appiano è scattato qualcosa. Spero di dare tanto, Chivu mi ha colpito per un aspetto» - Spero di dare tanto, Chivu mi ha colpito per un aspetto» Al Corriere della Sera alla vigilia del match del Mondiale per Clu ... informazione.it scrive

Colpo di scena Bisseck: una CLAUSOLA cambia il suo futuro - Mentre spuntano nuovi dettagli in merito alla clausola rescissoria presente nel contratto di uno dei leader e titolari della rosa dell’ Inter come Denzel Dumfries, per i tifosi nerazzurri non sono ore ... Segnala passioneinter.com