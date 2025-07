Calhanoglu Inter la permanenza non è scontata | niente Galatasaray può riaprirsi questa pista

L’incerta permanenza di Hakan Calhanoglu all’Inter tiene i tifosi con il fiato sospeso. Mentre il Galatasaray sembrava in vantaggio, nuove opportunità si stanno aprendo, riaccendendo le speranze di un suo ritorno in Turchia. La situazione resta molto fluida e potrebbe riservare sorprendenti evoluzioni nelle prossime settimane. Quale sarà il destino del centrocampista turco? Tutto dipenderà dai prossimi sviluppi, lasciando aperta ogni possibilità per il futuro.

Calhanoglu Inter, le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro dopo l’interesse del Galatasaray. Tutti i dettagli in merito. La situazione di Hakan Calhanoglu all’ Inter è più intricata che mai. Il centrocampista turco, inizialmente accostato a un trasferimento al Galatasaray, sembra essere più vicino a restare in nerazzurro, almeno per il momento. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la trattativa con il club turco si è arenata a causa della difficoltà del Galatasaray di accontentare le richieste economiche dell’Inter, che per il giocatore chiede almeno 25 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu Inter, la permanenza non è scontata: niente Galatasaray, può riaprirsi questa pista

