Calhanoglu Inter la partita col centrocampista non è ancora chiusa! La lotta di nervi con la società e il Galatasaray ancora in agguato?

La tensione tra Hakan Calhanoglu e l’Inter continua a tenere banco, mentre il centrocampista turco si trova al centro di una difficile trattativa. La battaglia tra club e giocatore non è ancora finita, con il Galatasaray che rimane in agguato, pronto a sfruttare eventuali opportunità. Mentre le negotiationi si fanno sempre più intense, il futuro di Calhanoglu resta appeso a un filo, tra nervi tesi e incertezze da affrontare.

Calhanoglu Inter, la partita col centrocampista non è ancora chiusa! Lotta di nervi col club, Galatasaray ancora in agguato?. Hakan Calhanoglu, centrocampista turco dell’ Inter, sta vivendo un periodo di incertezze riguardo al suo futuro. Mentre i nerazzurri hanno fatto sapere al Galatasaray di aver ricevuto un’offerta, la proposta è stata giudicata “quasi offensiva” da parte della dirigenza. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il club turco ha avanzato una proposta di circa 10 milioni di euro, bonus inclusi, cifra che non ha soddisfatto le aspettative dell’Inter. Un’offerta sotto le aspettative. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu Inter, la partita col centrocampista non è ancora chiusa! La lotta di nervi con la società e il Galatasaray ancora in agguato?

Salta la trattativa tra l'Inter e il Galatasaray per la cessione di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista, salvo colpi di scena, rimarrà in nerazzurro e dovrà ricucire lo strappo sia con Lautaro che con Marotta Cosa ne pensate della sua permanenza?

Calhanoglu ai titoli di coda: tutto quello che l'Inter perderebbe e su cui sarebbe il caso che qualcuno riflettesse, magari a cominciare da Marotta e Lautaro Miglior regista di centrocampo della Serie A, decisivo come nessuno con i 34 gol e i 31 assist serviti in 4

