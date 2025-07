Calhanoglu Inter in Turchia non mollano | l’indizio social alimenta le voci sul Galatasaray la situazione

Le voci sul futuro di Hakan Calhanoglu non si placano: in Turchia, i social alimentano le speranze di un ritorno al Galatasaray, mantenendo vivo l’interesse nonostante le recenti ufficialità. La discussione tra Inter e club turco sembra ancora aperta, lasciando i tifosi con il fiato sospeso. Tutti gli aggiornamenti sulle ultime mosse e sui possibili sviluppi nel caso Calhanoglu—una situazione che potrebbe riservare sorprendenti colpi di scena.

Calhanoglu Inter, le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro dopo l’interesse del Galatasaray. Tutti i dettagli in merito. La questione tra l’ Inter e il Galatasaray per Hakan Calhanoglu potrebbe non essere definitivamente archiviata. Nonostante l’ufficialità dell’unico incontro tra i due club, che aveva dato l’impressione di aver messo la parola fine alla trattativa, in Turchia continuano a serpeggiare speranze di un ritorno alla carica da parte dei campioni turchi. Il Corriere dello Sport ha riportato che, sebbene l’Inter abbia cercato di risolvere la situazione prima del ritiro, i turchi potrebbero rifarsi avanti più tardi, magari ad agosto, per cercare di strappare Calhanoglu ai nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu Inter, in Turchia non mollano: l’indizio social alimenta le voci sul Galatasaray, la situazione

In questa notizia si parla di: inter - calhanoglu - galatasaray - turchia

Inter, Marotta lo stratega: saluta Calhanoglu e ne prende uno più forte con l’aiuto di Stankovic - Inter Marotta, il maestro della strategia nerazzurra, si prepara a rivoluzionare la rosa: saluta Calhanoglu, già pronto il suo successore, più forte e con il supporto di Stankovic.

Calhanoglu resta all’Inter? In Turchia il post del papà rinnova le speranze dei tifosi del Galatasaray Vai su X

F. Romano - Calhanoglu, dalla Turchia fanno sapere che l'offerta del Galatasaray non raggiungeva i 10 milioni di euro. L'Inter a queste cifre non tratta. Il Galatasaray deve prima chiudere per Osimhen (l'impatto dell'operazione è molto pesante) e poi far Vai su Facebook

Repubblica – Galatasaray arrivato a 15 mln per Calhanoglu: l’Inter ai turchi ha chiesto…; Dalla Turchia - Inter-Galatasaray, non solo Calhanoglu al centro dei discorsi: i nerazzurri chiedono Yilmaz; Dalla Turchia - L'Inter chiede 25 milioni per Calhanoglu: Galatasaray lontano, ma il centrocampista rifiuta le altre offerte.

Corsport: “Caso Calhanoglu definitivamente chiuso? No, in Turchia voci dicono che…” - Nonostante l’unica mossa ufficiale sia stata l’incontro lampo tra Inter e Galatasaray, in Turchia continuano ad alimentare una trattativa ... Segnala fcinter1908.it

TS - Calhanoglu, il Galatasaray rimanda l'assalto? Chiaro il messaggio dell'Inter - A meno di clamorose sorprese, Hakan Calhanoglu sarà ad Appiano Gentile il 21 e 22 giugno per iniziare la preparazione in vista della stagione 2025/26. Si legge su msn.com