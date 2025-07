Calhanoglu con il Galatasaray è davvero finita? La situazione – SI

La situazione di Hakan Calhanoglu con il Galatasaray si fa sempre più incerta, lasciando i tifosi dell’Inter col fiato sospeso. Il desiderio del turco di tornare in Turchia si scontra però con un’offerta ritenuta irrisoria dai nerazzurri, aprendo scenari imprevedibili per il futuro. La trattativa potrebbe essere la chiusura di una lunga parentesi, ma le voci continuano a infittirsi: sarà davvero la fine di un’epoca?

Il futuro di Hakan Calhanoglu rappresenta un’incognita per l’Inter: il calciatore turco, che non disdegnerebbe per nulla l’approdo al Galatasaray, è al centro di una telenovela che non si è ancora conclusa. IL PROBLEMA – Il primo incontro tra Galatasaray e Inter per Hakan Calhanoglu rischia anche di essere l’ultimo. Ciò perché l’offerta presentata dai turchi è al confine tra l’inaccettabile e l’offensivo, stante il valore di 10 milioni di euro da essi attribuito al regista nerazzurro. Ovviamente, su queste basi non vi è alcuna possibilità di trovare un accordo che preveda il trasferimento del numero 20 meneghino in Turchia. 🔗 Leggi su Inter-news.it