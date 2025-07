Caldo il Tribunale dà ragione ai rider ma ancora nessun tavolo con i sindacati Filcams | Siamo in ritardo Glovo si faccia sentire

dato ragione ai rider, riconoscendo i loro diritti fondamentali. Tuttavia, ad oggi, manca ancora un tavolo di confronto con i sindacati Filcams, e il tempo stringe. La crisi climatica e le condizioni di precarietà minacciano non solo la salute, ma anche la stabilità economica di chi lavora nell’ombra delle multinazionali. È ormai evidente che dobbiamo agire subito per tutelare i lavoratori e garantire dignità a tutti.

Emergenza caldo, ma anche diritti e precarietà : le condizioni difficili dei rider nell’area grigia delle multinazionali e dell’immigrazione. Non c’è solo l’emergenza caldo. Arriverà il freddo, arriveranno condizioni di vita che impediranno ai rider di svolgere il loro lavoro, come una gravidanza, la maternità , o un periodo di malattia. E in questi periodi della vita, rischiano di perdere un reddito. È per questo che il Tribunale di Milano ha dato loro ragione, ordinando alla Foodinho srl, società di delivery Glovo, di avviare immediatamente un confronto e una consultazione con le parti sindacali. 🔗 Leggi su Notizie.com