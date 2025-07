Calciomercato trattative e i rumors di oggi | Osimhen-Gala si attendono le garanzie

Le trattative di calciomercato infiammano Milano e Istanbul, con il futuro di Victor Osimhen al centro del dibattito. Dopo un’estate ricca di rumors, il Galatasaray si avvicina sempre di più a formalizzare il grande colpo, puntando su garanzie e conferme per garantire un trasferimento da capogiro. La fumata bianca è vicina, e i tifosi attendono con trepidazione l’esito di questa trattativa destinata a scrivere una nuova pagina nella storia del calcio europeo.

Milano, 11 luglio 2025 – Sono ore caldissime in casa Napoli sul fronte del mercato e in particolar modo per il passaggio di Victor Osimhen al Galatasaray: emissari del club turco, che ha già un accordo con l’attaccante nigeriano sull’ingaggio (si parla di circa 16 milioni netti a stagione), sono ancora in Italia e continuano a lavorare con il Napoli per chiudere positivamente l’affare. Il Gala, club in cui quest’anno Osimehn ha militato in prestito, pagherà agli azzurri la clausola rescissoria presente sul contratto del giocatore (si parla di una cifra superiore ai 70 milioni da pagare in cinque esercizi), ma bisogna ancora attendere le garanzie bancarie per sistemate tutti i tasselli e arrivare alle firme. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net