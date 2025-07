Calciomercato serie C il Perugia cede ufficialmente Seghetti al Padova

Il calciomercato di Serie C si infiamma con una notizia che scuote il Perugia: Alessandro Seghetti cambia maglia e si trasferisce ufficialmente al Padova. Dopo un percorso tormentato da infortuni, l’attaccante classe 2004 lascia i biancorossi a titolo definitivo, segnando una svolta importante per la sua carriera e per il mercato delle due squadre. La sessione di mercato continua a riservare sorprese, alimentando l’attesa dei tifosi e gli aggiornamenti sulle strategie delle società .

Tra il Perugia e Alessandro Seghetti è definitivamente finita. E' ufficiale, dopo le anticipazioni delle ultime ore, la cessione dell'attaccante classe 2004 al Padova a titolo definitivo. Seghetti, reduce da un'annata costellata da infortuni, non ha rinnovato il suo contratto con i biancorossi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

