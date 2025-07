Calciomercato Sampdoria | nodo Tutino presentato ricorso al CONI! Il comunicato

Il calciomercato della Sampdoria si infiamma con il nodo Tutino, che oggi ha presentato ricorso al CONI. La questione riguarda il futuro dell’attaccante, ex Napoli e protagonista di diverse esperienze tra Serie A e B, ora al centro di una disputa legale. La vicenda si complica, aprendo nuovi scenari per il club e il giocatore, mentre si attende una decisione ufficiale che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Calciomercato Sampdoria: nodo Tutino, presentato oggi ricorso al CONI! Il comunicato ufficiale sulla questione Si complica il futuro di Gennaro Tutino, attaccante classe 1996 con un passato nelle giovanili del Napoli e diverse esperienze tra Serie A e B. La situazione legata al suo trasferimento alla Sampdoria ha registrato un nuovo sviluppo: come segnalato da . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Sampdoria: nodo Tutino, presentato ricorso al CONI! Il comunicato

In questa notizia si parla di: tutino - calciomercato - sampdoria - nodo

Sampdoria, La Gumina a Cesena sblocca la punta: offerto Maric, e Niang...; Sampdoria, il nodo Borini: tra l'infortunio e le rotazioni in attacco, il punto; Sampdoria, Haas per il centrocampo se parte qualcuno. Barreca-Cosenza si può fare, ma....

Sampdoria, il procuratore di Tutino presenta un’istanza al CONI: la situazione - Sampdoria, il procuratore di Gennaro Tutino presenta un’istanza al CONI sul trasferimento del giocatore: la situazione La situazione della Sampdoria si arricchisce di un nuovo capitolo legato al futur ... Da sampnews24.com

Calciomercato Sampdoria, Tutino in uscita: si complica la strada che porta all’Avellino. Il motivo - Il punto della situazione Il mercato del calcio è in continuo fermento, e le trattative per i calciatori più ... sampnews24.com scrive