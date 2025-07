Calciomercato Roma tra Ferguson e Hojlund per l' attacco Trattative e rumor

Il calciomercato della Roma infiamma le settimane con rumors e trattative calde, tra Ferguson e Hojlund per l’attacco. Mentre si delineano addii importanti come Paredes e Shomurodov, la società lavora senza sosta per rafforzare la rosa e puntare a una stagione da protagonista. L’attenzione è tutta rivolta alle trattative in corso, tra speranze e incognite, che potrebbero cambiare volto al futuro giallorosso. Restate sintonizzati: il mercato è ancora tutto da scrivere.

Roma, 11 luglio 2025 – La Roma del nuovo corso targato Massara-Gasperini è un vero e proprio cantiere aperto: nelle ultime ore, i giallorossi hanno infatti salutato Leandro Paredes – tornato a titolo definitivo al Boca Juniors con tanto di presentazione in pompa magna alla Bombonera – ed Eldor Shomurodov, ceduto in prestito con diritto di riscatto all’Istanbul Basaksehir, ma lavorano anche al mercato in entrata con la priorità di rinforzare l’attacco. In cima alla lista dei desideri del club capitolino c’è l'irlandese Evan Ferguson di proprietà del Brighton che lo ha ceduto in prestito negli ultimi mesi al West Ham, con cui il classe 2004 ha giocato complessivamente 15 gare segnando una rete. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calciomercato, Roma tra Ferguson e Hojlund per l'attacco. Trattative e rumor

In questa notizia si parla di: roma - ferguson - attacco - calciomercato

Roma, Ferguson apre al trasferimento: trattativa in corso col Brighton - L'#ASRoma accelera il suo progetto di rafforzamento offensivo, con la trattativa per Evan Ferguson che si svela sempre più concreta.

#Mercato #Roma: si raffredda la pista #Ríos. #ElAynaoui torna in quota. #Ferguson il preferito per l’attacco #ASRoma #Calciomercato Vai su X

Si scalda il calciomercato in entrata della Roma: continuano i contatti con il Lens per El Aynaoui. Il club francese, però, cercherà di convincerlo a rinnovare Per l'attacco torna il nome di Evan Ferguson: chieste informazioni al Brighton per capire la fattibilit Vai su Facebook

Attaccante Roma, il nuovo centravanti di Gasperini può arrivare dalla Premier League; Roma, sale El Aynaoui e scende Rios; Roma, in attacco sempre viva la soluzione Ferguson in prestito dal Brighton.

Calciomercato, Roma tra Ferguson e Hojlund per l'attacco. Trattative e rumor - I giallorossi hanno ceduto Shomurodiv e Paredes e adesso puntano l'irlandese del Brighton. Come scrive sport.quotidiano.net

Transfer market, Roma between Ferguson and Hojlund for the attack. Negotiations and rumors - ma lavorano anche al mercato in entrata con la priorità di rinforzare l’attacco. Si legge su sport.quotidiano.net