Calciomercato Roma Sandro Tovalieri in ESCLUSIVA | Rios? Lui sarebbe il vero colpo di mercato

Sandro Tovalieri, in esclusiva ai nostri microfoni, rivela che il vero colpo di mercato per la Roma potrebbe essere un nome che fa sognare i tifosi: Rio Lui. Con il calciomercato estivo al massimo, la società giallorossa si prepara a sorprendere ancora una volta, puntando su acquisti di peso per rinforzare la rosa e lanciare la squadra verso nuovi traguardi. La strategia romanista si fa sempre più intrigante, e le prossime settimane saranno decisive.

Siamo entrati nel vivo del calciomercato estivo. Mentre i giocatori si preparano a tornare in campo il prossimo 13 luglio per l’inizio del ritiro, la Roma si muove con decisione sul fronte acquisti. La dirigenza è al lavoro per rinforzare la rosa e, secondo le ultime indiscrezioni, si prepara a mettere a segno colpi importanti. A confermare la solidità del progetto giallorosso è Sandro Tovalieri, intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni: “ C’è un’importante società alle spalle, con un grande allenatore, con la figura di Claudio Ranieri che è rimasto e con la presenza di Massara, finalmente abbiamo una equipe importane. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, Sandro Tovalieri in ESCLUSIVA: “Rios? Lui sarebbe il vero colpo di mercato”

