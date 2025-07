Calciomercato Pisa | occhi puntati su Jamil Siebert difensore del Fortuna Düsseldorf! le ultime

Il calciomercato del Pisa si infiamma con l'interesse su Jamil Siebert, talento emergente del Fortuna Düsseldorf. Con la sua altezza di 1,90 metri e una difesa ferrea, il giovane difensore sta attirando le attenzioni dei biancoscudati, pronti a rinforzare la rosa per affrontare la Serie A. Le ultime novità suggeriscono che l'affare possa concretizzarsi a breve, portando un nuovo colpo importante nel settore difensivo del club toscano.

Calciomercato Pisa: occhi puntati con attenzione su Jamil Siebert, difensore del Fortuna Düsseldorf. Le ultimissime Il Pisa, neopromosso in Serie A, ha avviato i contatti per l’acquisto di Jamil Siebert, difensore centrale classe 2002 in forza al Fortuna Düsseldorf. Alto 1,90 metri e noto per il suo fisico imponente e la marcatura aggressiva, Siebert è . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Pisa: occhi puntati su Jamil Siebert, difensore del Fortuna Düsseldorf! le ultime

In questa notizia si parla di: pisa - jamil - siebert - difensore

Pisa, offerta per Jamil Siebert, difensore classe 2002 di proprietà del Fortuna Düsseldorf. Fonte: Gianluca Di Marzio http://TuttoPisa.com https://ift.tt/NepMDTj Vai su X

Calciomercato Pisa, contatti per Idzes, Bonfanti può andare all’Inter Under23. Si punta sempre Nzola, il procuratore di Zerbin vuota il sacco: "Il Pisa lo ha richiesto". Vai su Facebook

Calciomercato Pisa, nerazzurri sul difensore Jamil Siebert, ottimismo per Simeone; Pisa, offerta per Jamil Siebert del Fortuna Düsseldorf; Il Pisa cerca rinforzi in difesa: offerta per Siebert del Fortuna Dusseldrof.

Il Pisa cerca rinforzi in difesa: offerta per Siebert del Fortuna Dusseldrof - Il Pisa è alla ricerca di rinforzi in vista del prossimo campionato, che lo vedrà finalmente protagonista in Serie A dopo oltre trent'anni di serie cadette. Lo riporta calciomercato.com

Pisa, offerta per Jamil Siebert del Fortuna Düsseldorf - Il Pisa cerca rinforzi in difesa: offerta per Jamil Siebert, classe 2002 di proprietà del Fortuna Düsseldorf. Come scrive gianlucadimarzio.com