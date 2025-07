Calciomercato Parma Insigne grande colpo per i crociati! Gli emiliani però devono affrontare questo ostacolo

Il calciomercato del Parma si anima con il sogno di portare Insigne in Crociato, un colpo di esperienza e talento per rinvigorire la squadra. Tuttavia, l’attaccante napoletano sogna ancora Sarri e la Lazio, complicando le speranze dei ducali. La situazione attuale dei crociati è incerta, ma l’ambizione di rinforzare il roster resta forte: il club deve ora affrontare questa sfida per conquistare il suo grande obiettivo.

Calciomercato Parma: occhi su Insigne, ma lui sogna Sarri e la Lazio. La situazione attuale dei crociati Il nome di Lorenzo Insigne agita il Calciomercato Parma, che sta cercando un colpo d’esperienza e qualitĂ per affrontare al meglio il ritorno in Serie A. L’attaccante classe 1991, dopo l’esperienza in MLS con il Toronto, è alla . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Parma, Insigne grande colpo per i crociati! Gli emiliani però devono affrontare questo ostacolo

In questa notizia si parla di: calciomercato - parma - insigne - colpo

Calciomercato Inter: occhi puntati su Bonny del Parma: i dettagli - L'Inter guarda al futuro e fissa l'attenzione su Bonny, talentuoso attaccante del Parma. Mentre i nerazzurri sono impegnati in una intensa lotta per il campionato e la Champions League, la dirigenza sta studiando le migliori strategie per il calciomercato.

Profumo di casa per Lorenzo Insigne L’ex Napoli ha aperto al ritorno nel nostro bel Paese e tutte le strade sembrano portare a… Parma Dal Maradona al Tardini, è proprio il club emiliano ad essere sulle tracce del giocatore: chi lo sa, magari qualche “t Vai su Facebook

Parma Vai su X

Il Parma sogna Insigne: concorrenza di Lazio e Udinese; CALCIOMERCATO – Insigne tra Parma e Fiorentina, ma il sogno si chiama Napoli; Mertens apre, Insigne chiude: il Napoli vince 2-0 a Parma.

Insigne-Lazio, con il mercato bloccato diventa dura! L’attaccante però aspetta quel segnale - Lazio, il ritorno con Sarri resta un sogno possibile ma complicato per via del mercato bloccato Il binomio Insigne- Come scrive lazionews24.com

Il Parma sogna Insigne: concorrenza di Lazio e Udinese - I crociati sognano di riportare Insigne in Italia dopo la fine della sua esperienza canadese. Scrive calciomercato.com