Calciomercato Napoli svolta per Nunez | ecco cosa sta succedendo

Il calciomercato del Napoli è in fermento: si pensa a una svolta per Nunez, mentre il club azzurro valuta due profili per rinforzare l’attacco. La decisione finale dipenderà dalla cessione di Osimhen, con Liverpool e Udinese pronti a fissare il prezzo. Continua la corsa per un centravanti che possa fare la differenza: ogni mossa è al momento avvolta da un velo di suspense e strategia.

Il club azzurro valuta due profili per l’attacco. L’arrivo del nuovo centravanti dipenderà dalla partenza del nigeriano. Liverpool e Udinese fissano il prezzo. Il Napoli continua a lavorare sul mercato per rinforzare il reparto offensivo in vista della nuova stagione. In attesa di risolvere la questione legata a Victor Osimhen, il club di De Laurentiis tiene aperti diversi scenari per il ruolo di centravanti, ma ogni mossa è al momento condizionata dalla cessione del nigeriano. Nunez ha detto sì, ma il Liverpool non fa sconti. Come riportato da Tuttosport, Darwin Nunez resta il primo obiettivo per l’attacco azzurro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, svolta per Nunez: ecco cosa sta succedendo

In questa notizia si parla di: napoli - calciomercato - svolta - nunez

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

La svolta https://bmbr.cc/l8o85hv #calciomercato #DarwinNunez #Napoli #Liverpool Vai su X

? De Giovanni tra mercato e scelte tecniche: “Nunez e Lookman i miei preferiti, ma mi fido di Conte” “La cessione di Osimhen è un vantaggio sia per il giocatore che per il Napoli, poi dipende tutto dalla volontà del calciatore. Nunez-Ndoye o Lucca-Lookman Vai su Facebook

Calciomercato Napoli, situazione attaccanti: il Galatasaray paga la clausola di Osimhen, ora tutto su Nunez; Calciomercato Napoli, tutte le notizie più importanti di lunedì 23 giugno; Osimhen verso l’addio, il Napoli prepara il futuro: Nunez o Lucca per Conte.

Nunez-Napoli: c'è l'accordo sull'ingaggio, tutte le cifre dell'affare - L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport analizza la trattativa tra il Napoli e il Liverpool per l'approdo di Nunez alla corte di Conte. msn.com scrive

Calciomercato Napoli, Nunez o Lucca: la scelta è al bivio. Il futuro di Raspadori si decide in ritiro - La conclusione della vicenda Osimhen non sposta di troppo i piani del Napoli che aveva già tutto chiaro fin dall’inizio. Come scrive ilmattino.it