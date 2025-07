Calciomercato Napoli nuovo incontro per Osimhen a Milano | si cerca l' accordo

Il calciomercato napoletano si infiamma ancora: dopo un’intensa serata e un primo rifiuto, Napoli e Galatasaray si incontrano nuovamente a Milano per trovare l’accordo su Victor Osimhen. La punta nigeriana, protagonista di questa telenovela di mercato, potrebbe presto cambiare maglia, ma le trattative sono ancora in pieno svolgimento. Restate sintonizzati, perché l’esito di questo confronto potrebbe rivoluzionare il futuro del club partenopeo.

Dopo la serata intensa di ieri e il mancato ok al trasferimento, in corso da circa un'ora un nuovo incontro tra il Napoli e gli emissari del Galatasaray per Victor Osimhen.

David Juventus, il Napoli fa sul serio! Confermato l’incontro con gli agenti: ecco il piano del club di De Laurentiis. Cosa filtra - Il Napoli intensifica la sua strategia sul mercato con l'obiettivo di assicurarsi Jonathan David. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli agenti del calciatore hanno già incontrato il club partenopeo, segnando un passo decisivo nella corsa.

Incontro in corso #Napoli-#Galatasaray per sbloccare l’affare #Osimhen • Stanno trattando sulla rateizzazione del pagamento. • A mezzanotte scade la clausola, probabilmente si andrà avanti a trattare. •L’offerta è di 75M, ma non tutti subito #calciomercato Vai su X

In tempo di calciomercato, la regola è che ti svegli e controlli se il Napoli ha comprato qualcuno. Adesso invece aspettiamo la soluzione della vicenda Osimhen come una liberazione. Paradossi del pallone ai tempi delle cifre fuori controllo. Nel frattempo è sca Vai su Facebook

