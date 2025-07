Calciomercato Napoli non solo acquisti | se ne vanno via in due

Il calciomercato del Napoli non è fatto solo di acquisti, ma anche di partenze importanti. Mentre la squadra si rinforza con nuovi talenti come Marianucci, De Bruyne, Lang e Beukema, due giocatori chiave stanno per lasciare il club. In attesa di scoprire il destino di Victor Osimhen, il Napoli ha tutta l’intenzione di mantenere alta la sua competitività e sorpresa anche nel mercato in uscita.

Per il calciomercato del Napoli bisogna registrare delle grosse novità che riguardano due cessioni. Il Napoli, di fatto, è il club del campionato di Serie A più attivo in questa sessione di calciomercato estivo. Basta pensare agli arrivi ufficializzati di Luca Marianucci e Kevin De Bruyne e quelli che stanno per essere annunciati: Noa Lang e Sam Beukema. Ma, in attesa di conoscere il futuro di Victor Osimhen, il Napoli ha tutta l’intenzione di prendere almeno altri tre calciatori. Nel frattempo, però, ci sono delle novità che riguardano due possibili cessioni. Calciomercato Napoli, due azzurri pronti a cambiare squadra: ecco tutti gli ultimi aggiornamenti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, non solo acquisti: se ne vanno via in due

In questa notizia si parla di: calciomercato - napoli - acquisti - vanno

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

MERCATO. #Napoli: il punto su acquisti, cessioni e trattative ? LA FORMAZIONE BASE http://AZZURRISSIMO.IT #ForzaNapoliSempre #Calciomercato #CalciomercatoNapoli Vai su X

#NapoliNews Napoli scatenato sul mercato: tre colpi in arrivo prima del ritiro di Dimaro! #CalcioMercato #Napoli #SerieA Il Napoli non vuole perdere tempo e si prepara a chiudere tre acquisti prima della partenza per il ritiro di Dimaro. Leggi le altre notizie di S Vai su Facebook

LIVE Calciomercato Napoli: acquisti, cessioni, rumors e trattative; Calciomercato Napoli: il tabellone acquisti, cessioni e trattative; Calciomercato Napoli, tre acquisti prima del ritiro.

Calciomercato Napoli, Nunez o Lucca: la scelta è al bivio. Il futuro di Raspadori si decide in ritiro - La conclusione della vicenda Osimhen non sposta di troppo i piani del Napoli che aveva già tutto chiaro fin dall’inizio. Come scrive ilmattino.it

Calciomercato Napoli, l'annuncio di De Laurentiis: "Arriveranno tanti giocatori" - Il patron azzurro elogia anche Conte: "È il più grosso allenatore che potessimo avere. Si legge su napolitoday.it