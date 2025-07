Calciomercato Napoli l' annuncio di De Laurentiis | Arriveranno tanti giocatori

Il calciomercato del Napoli si infiamma con l’annuncio di De Laurentiis: tanti nuovi talenti pronti a rinforzare la squadra, sotto la guida dell’eccezionale Conte. La Società mostra entusiasmo e determinazione, mentre i tifosi sono invitati a seguirne gli sviluppi in Trentino. Un’estate all’insegna della passione e delle grandi sfide, che promette emozioni indimenticabili: non perdetevi le prossime novità!

"Conte è bravissimo ed è il più grosso allenatore che potessimo avere. Ce lo abbiamo ancora con noi e ce lo teniamo stretto. Tanti giocatori arriveranno, quindi, vi aspettiamo in Trentino. Io il 17 sarò a Giffoni per una lezione ai ragazzi e poi volerò subito in Trentino. Vi aspetto lì numerosi". 🔗 Leggi su Napolitoday.it