Calciomercato Napoli dalla Spagna | Gli azzurri ancora interessati a Miguel Gutierrez

Il calciomercato napoletano si infiamma con l'interesse internazionale per Miguel Gutierrez. Dalla Spagna, arriva la conferma che il Napoli e il Milan sono ancora vigili sul giovane terzino del Girona, attualmente in fase di recupero dopo un intervento chirurgico. La sua crescita promette grandi dettagli, e l’attenzione delle big italiane potrebbe rivelarsi decisiva per il suo futuro, mantenendo alta la suspence nelle trattative di mercato.

Il Napoli e il Milan rimangono interessati a Miguel Gutierrez, il terzino sinistro del Girona attualmente in convalescenza dopo un intervento chirurgico. A riferire la notizia dalla Spagna è il noto quotidiano sportivo locale "As". Il classe 2001 è stato operato giovedì, poichè il fastidio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: napoli - spagna - interessati - miguel

Calciomercato Napoli, colpo dalla Spagna: c’è l’intesa con il club - Il Napoli è pronto a un colpo di calciomercato dalla Spagna, con un'intesa quasi raggiunta con il club interessato.

Calciomercato Napoli, dalla Spagna: Gli azzurri ancora interessati a Miguel Gutierrez; Calciomercato Napoli, AS conferma: Gutierrez nel mirino, ma c'è concorrenza in Italia; Dalla Spagna: Juve e Napoli su un terzino del Real Madrid.

Dalla Spagna: Juve e Napoli su un terzino del Real Madrid - Juventus e Napoli si sfidano sul mercato spagnolo: stando a OK Diario, i due club sono interessati a Miguel Gutierrez, terzino sinistro del Real Madrid. Secondo calciomercato.com

Cm.com - Napoli su Miguel Gutierrez, può arrivare già a gennaio: è ... - com, Miguel Gutierrez, terzino sinistro classe 2001, piace a Conte e gli osservatori del Napoli lo stanno seguendo dalla scorsa estate quando con la Spagna ha vinto ... Lo riporta msn.com